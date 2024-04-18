Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,84 грн, евро - 42,74 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 18 апреля, не изменился и составляет 39,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня, в свою очередь, вырос на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,25 грн, евро - по курсу 41,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 39,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 19 копеек и составляет 42,74 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек - до 39,85 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 39,74 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 42,90 грн/евро, а курс продажи - 42,72 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 18 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,55 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,06 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 6 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Следует отметить, что МВФ обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. В 2024 году ожидается незначительная девальвация гривны и уже в 2027 году перешагнет отметку в 50 гривен за доллар.

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