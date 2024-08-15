Продать доллар можно в среднем по курсу 41,55 грн, евро – 45,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 15 августа, снизился на 5 копеек – до 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 45,70 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,15 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 18 копеек и составляет 41,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,25 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня также подешевел на 11 копеек и составляет 45,50 грн/евро (курс продажи – 45,30 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 15 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,33 грн/долл. Так, по сравнению с предыдущим показателем, гривня укрепилась на 2 копейки. Курс гривни к евро был установлен на уровне 45,55 грн/евро.

15 августа аналитик Алексей Козырев заявил, что август и осень со значительным увеличением геополитических, военных и экономических рисков не будут спокойными на мировом и украинском финансовых рынках.

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