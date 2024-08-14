Курс гривни к евро установлен на уровне 45,55 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 15 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,33 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 45,55 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 35 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,28/41,32 грн/долл., евро – 45,51/45,55 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

14 августа наличный курс доллара к гривне в банках Украины вырос до 41,60 грн за доллар. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,60 грн, евро – 45,60 грн.

В "ПриватБанке" курс доллара к гривне в среду вырос до 41,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении также подорожал и составлял 45,55 грн за евро.

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