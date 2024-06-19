Курс гривни к евро установлен на уровне 43,57 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 20 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,54 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, потеряла в цене. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 43,57 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 12 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,52/40,54 грн/долл., евро – 43,57/43,58 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 19 июня, подешевел на 5 копеек и составляет 40,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 44,25 грн за евро.

Согласно июньскому отчету НБУ о финансовой стабильности, в Украине сохраняется дефицит валюты. Нацбанк и в дальнейшем использует интервенции (покупка, продажа или обмен иностранной валюты на межбанке) для сбалансирования рынка.

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