Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро – 44,84 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 2 августа, вырос на 10 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро – по курсу 44,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 17 копеек и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня не менялся – 44,84 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 7 копеек и составляет 41,52 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,42 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 45,00 грн/евро (курс продажи – 44,83 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,14 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу снова установлен на уровне 44,40 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: