Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,65 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 7 августа, подешевел на 5 копеек и составляет 41,25 грн за доллар. Курс евро в финансовом учреждении сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 45,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,65 грн, евро – по курсу 44,20 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен – 45,25 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в украинских банках сегодня снизился на 13 копеек и составляет в среднем 41,37 грн за доллар. Продать доллар в банках можно в среднем по курсу 40,90 грн за доллар. Средний курс евро к гривне 7 августа подешевел на 20 копеек, до 45,25 грн за евро.

Ранее в департаменте казначейских операций Unex Bank рассказали, что будет влиять на курс доллара в этом месяце. Главным фактором считают повышенные девальвационные ожидания: это касается как бизнеса, так и населения страны. По мнению экспертов, такие ожидания могут вызвать ситуативные курсовые всплески на рынке.

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