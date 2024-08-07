В столичных валютных обменниках доллар подешевел на 5 копеек.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 7 августа, снизился на 13 копеек и составляет 41,37 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,90 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел сразу на 20 копеек и составляет 45,25 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,70 грн за евро.

Сколько стоит доллар и евро в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,30 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,20 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 8 копеек и составляет 45,17 грн/евро (курс продажи – 44,95 грн/евро).

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Курс валют – последние новости

Напомним, в Нацбанке Украины установили на среду официальный курс доллара к гривне на уровне 41,04 грн/долл. Официальный курс НБУ по евро на 7 августа был установлен на уровне 44,79 грн/евро.

По мнению экономических экспертов, на этой неделе не стоит ожидать существенных колебаний курса доллара, хотя он и не будет стоять на одном месте. По словам главы Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономиста Андрея Забловского, нынешние колебания курса укладываются в коридор от 41,2 до 41,8 грн/долл.

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