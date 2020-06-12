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В столичных обменниках подорожал доллар

11:23, 12 июня 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро осталась на прежнем уровне и составила 30,30 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,55 гривни за доллар, евро – 29,77 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 12 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,60 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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