В столичных обменниках подорожал доллар
11:23, 12 июня 2020Финансы
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Доллар подорожал до 26,75, евро застыл на уровне 30,30 гривни.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 12 июня, выросла на 5 копеек - до 26,75 гривни.
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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро осталась на прежнем уровне и составила 30,30 гривни.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,55 гривни за доллар, евро – 29,77 гривни за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 12 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,60 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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