Валюта в Украине подешевела: официальный курс

Курс гривни к евро вырос до 30,00 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 22 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,72 грн/долл., то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару, на этот раз на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,00 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеМВФ примет решение о следующем транше Украине осенью

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,72/26,74 грн/долл., к евро – 30,02/30,04 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 19 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,76 грн/долл., то есть гривня после вчерашнего ослабления укрепилась к доллару на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram