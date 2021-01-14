Курс доллара вырос до 28,06 гривни, а курс евро снизился до 33,99 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 15 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,06 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеЯнварский карантин в Украине не повлияет на курс валют - советник президентаСогласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,99 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2806,09 (14 января – 2797,05)

100 EUR – 3398,88 (14 января – 3403,73)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,02/28,04 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,99/34,02 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 14 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий