Мысли украинцев в последние недели заняты военной агрессией со стороны РФ, которая почти вытеснила другие темы из информационного пространства. Наши соотечественники собирают аптечки и "тревожные чемоданчики" и строят планы действий на случай масштабного военного вторжения агрессивной России.

Цифры в обменниках явно волнуют украинцев меньше, чем обычно, но в то же время некоторые люди бросились скупать дорожающий доллар. С начала года гривня под влиянием печально известных событий подешевела на 4 процента. И причина тут в основном не в паникующих украинцах, а в нерезидентах, иностранных инвесторах, которые выходят из ценных бумаг нашего государства и скупают валюту.

Только на прошлой неделе объем продажи валюты составил 503 млн долларов

Для понимания ситуации: гривня начала год на уровне 27,3 грн/долл. и сначала аналитики не видели негативных факторов влияния на валютный курс, хотя разговоры о потенциальной военной агрессии со стороны путинской России велись еще с конца прошлого года. И уже в конце января о влиянии возможной эскалации заговорили и в Национальном банке, комментируя девальвацию украинской денежной единицы.

Регулятор с начала года продал из резервов более двух миллиардов долларов, чтобы сдержать стремительное обесценивание гривни. Только на прошлой неделе объем продажи валюты составил 503 млн долларов.

Утром вторника, после вчерашнего безумного заявления президента вражеской страны о признании независимости так называемых "народных республик" и грубых угроз в адрес Украины, на межбанковском валютном рынке начался ажиотаж: нацвалюта просела ниже 29 грн/долл. При этом официальный курс по итогам предыдущего дня находился на уровне 28,48 грн/долл.

Поддержать национальную экономику сейчас может каждый из нас своим холодным умом и взвешенными действиями

Финансовые аналитики говорят о временном массовом выходе из гривны инвесторов, которые не желают испытывать на себе риски военного вторжения в нашу страну. Дополнительно на украинскую валюту давят растущие цены на нефть и газ. И, конечно, ситуация будет оставаться напряженной пока не будет каким-то образом урегулирован существующий конфликт. А зависит это отнюдь не от Украины.

Настроения нерезидентов понятны, но украинцам не стоит брать с них пример. Излишняя паника и скупка доллара, который уже и так подорожал, не принесет пользы, лишь будет в дальнейшем расшатывать непростую экономическую ситуацию в Украине, увеличивая и без того высокую инфляцию. Поддержать национальную экономику сейчас может каждый из нас своим холодным умом и взвешенными действиями.

Определенный запас наличных средств надо иметь, но снимать все депозиты точно не стоит

Если ситуация обострится, то спасти нас сможет не пачка долларов в кошельке, а продуманный план действий. А в случае урегулирования конфликта курс постепенно вернется к прежним показателям, и можно будет пожалеть о потере денег на курсовой разнице.

Также нет смысла толочься в очередях к банкоматам и снимать всю наличность. Определенный запас наличных средств надо иметь, но снимать все депозиты точно не стоит.

Лучшее, что могут сейчас сделать украинцы – сосредоточиться на своей работе на благо страны, поддержать армию, продумать собственный план действий для защиты своей семьи, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Отслеживать изменения курса и штурмовать банки – точно не то, что нам сейчас нужно. Как говорится, сохраняем спокойствие и чистим пулемет.

Екатерина Жирий