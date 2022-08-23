На стоимость европейской валюты оказывают непосредственное влияние ряд факторов, в том числе война в Украине.

Европейская валюта ослабла по отношению к американскому доллару, обновив минимум, который последний раз фиксировался 20 лет назад.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, курс евро упал на 0,9% до отметки в $0,9951, что ниже предыдущего минимума 2022 года в $0,9952. После падения он снова торгуется на уровнях, которые последний раз наблюдались в 2002 году, всего через несколько лет после появления валюты.

Как отмечает издание, на стоимость европейской валюты оказывают непосредственное влияние ряд факторов, среди которых – война в Украине, экономические санкции против РФ и сильная засуха.

В связи с этим, эксперты крайне обеспокоены перспективами европейского региона.

Ранее агентство писало, что на шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину цены на газ в Европе поднялись до рекордного уровня.

Отмечается, что цены примерно в 11 раз выше, чем обычно в это время года, при этом расходы домашних хозяйств и предприятий, которые столкнулись с самой сильной инфляцией за последние десятилетия, стремительно растут.

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