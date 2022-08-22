Правительства начинают распределять более высокие затраты на энергию между потребителями, и бизнесу придется начать медленно сокращать производство.

Евро упал до паритета с долларом США, а европейские акции снизились, поскольку резкий рост цен на энергоносители усилил опасения, что крупные экономики региона направляются к рецессии.

Об этом пишет Financial Times.

Евро упал на 0,4%, до $0,99, вновь опустившись ниже порога в $1 после достижения паритета с долларом США в июле впервые за два десятилетия.

Европейский региональный индекс Stoxx 600 потерял 1,2%, тогда как немецкий Dax упал на 1,7%. Эти падения произошли на фоне подорожания базовой мощности в Германии, чей показатель считается эталонным, до рекорда в €603 за мВт/ч.

Инвесторы и экономисты обеспокоены тем, что рост цен на энергоносители приведет к снижению деловой активности в Европе.

Опрос, опубликованный на прошлой неделе, показал, что немецкие инвесторы обеспокоены состоянием экономики больше всего со времен долгового кризиса в еврозоне 10 лет назад.

"Правительства начинают распределять более высокие затраты на энергию между потребителями, и бизнесу придется начать медленно сокращать производство. В то же время логистические линии страдают от отсутствия транспортных возможностей в условиях низкого уровня воды на реке Рейн", – сказал Джордан Рочестер из японского банка Nomura.

Раньше курс евро к американскому доллару опустился до минимума с декабря 2002 года. Потребительские цены в еврозоне растут рекордными темпами. Рекордно высокие темпы инфляции в очередной раз усиливают напряженность у ЕЦБ относительно скорости запланированного повышения процентных ставок.

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