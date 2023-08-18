Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,35 грн, евро - по курсу 40,75 грн.

Наличный курс гривни к доллару в "ПриватБанке" сегодня, 18 августа, подорожал на 15 копеек - до 37,80 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении подорожал на 20 копеек – до 41,75 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,35 грн, евро - по курсу 40,75 грн за единицу иностранной валюты. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн.

Курс во время войны

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 18 августа, ослаб на 20 копеек - до 38,10 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни ослаб на 13 копеек – до 41,75 грн за евро.

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Согласно прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, до конца августа ситуация на валютном рынке вряд ли существенно изменится, так как рынок будет находиться "в предвкушении" сентябрьской частичной либерализации с возвратом к инфляционному таргетированию и отмене фиксированного курса валют. При этом эксперт допускает, что возврат к плавающему курсу валют по большому счету будет базироваться на рыночном наличном курсе.

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