На межбанке котировки безналичного доллара сохранятся в уже стандартном коридоре, уверен эксперт.

Наличный курс доллара в Украине до 26 июля в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 36,50 до 37,55 грн/долл.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, отметив, что в обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,50 до 37,40 грн/долл.

Котировки наличного евро в банках при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 40,55 до 42,10 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 40,50 до 42,00 грн/евро, прогнозирует эксперт.

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Козырев уверен, что на межбанке котировки безналичного доллара сохранятся в уже стандартном коридоре 36,5686-36,9343 гривни, котировки безналичного евро - 40,44-41,92.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 21 июля

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 21 июля, ослаб на 5 копеек - до 37,33 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составил 41,70 грн/евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 21 июля остался на уровне предыдущего показателя - 37,15 грн за доллар. Курс евро в финучреждении подешевел на 10 копеек и составил 41,55 грн/евро.

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