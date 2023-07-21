Курс евро сегодня составляет 41,55 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 21 июля, остался на уровне предыдущего показателя – 37,15 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро в финучреждении подешевел на 10 копеек и составляет 41,55 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 42,37 грн. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,55 грн/долл., евро - 40,55 грн/евро.

Что происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 21 июля, ослаб на 5 копеек – до 37,33 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 41,70 грн/евро.

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По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, до 23 июля курс продажи доллара в Украине будет колебаться в диапазоне 36,9-37,30 грн/долл, а курс покупки - 36,1–37,1 грн/долл.

По словам банкира, на прошлой неделе спрос на иностранную валюту со стороны населения заметно сократился - разница между объемом проданной и купленной иностранной валюты была положительной благодаря безналичным операциям. При этом отрицательное сальдо операций в наличном сегменте ощутимо уменьшилось: если в июне в течение дня физические лица покупали на 8-10 млн долларов больше, чем продавали, то на прошлой неделе показатель не превышал 5 млн долларов.

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