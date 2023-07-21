Продать доллар в среднем можно по курсу 36,70 грн, евро – 41,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 21 июля, ослаб на 5 копеек – до 37,33 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 41,70 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,70 грн за долл., евро-41,00 грн за евро.

Курс во время войны

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 июля, курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя – 37,15 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера также не претерпел изменений и составил 41,65 грн/евро.

Видео дня

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в конце июля наличный курс будет находиться в новых, максимально приближенных к официальному курсу пределах: 36,7-37,3 грн/долл. и 41-42 грн/евро.

По словам банкира, ежедневные курсовые колебания сократятся до 0,1-0,3 грн, а разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,15 - 0,25 грн. Лесовой отметил еще одну положительную тенденцию-рост доходности украинских евробондов, что означает рост положительных ожиданий от украинской экономики.

Вас также могут заинтересовать новости: