Основной формат работы большинства обменников "с оборота" со средним уровнем спреда сохранится, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 9 февраля, в большинстве обменников финкомпаний и открытых на выходных отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,20 до 41,45 грн/долл. и продажа - от 41,50 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 42,75 до 43,30 грн и продажа - от 43,45 до 43,80 грн.

"Повышенный спрос на валюту со стороны населения сохраняется, что не будет стимулировать активное снижение котировок продажи валюты обменниками в эти выходные. Но и особо задирать их вверх финансистам не удастся - конкуренция слишком высока и клиентов отпугивать "диким" курсом продажи никто позволить себе не может". – отметил эксперт.

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В итоге, как добавил Козырев, основной формат работы большинства обменников "с оборота" со средним уровнем спреда сохранится:

"То есть больших сюрпризов по курсу доллара и евро в эти выходные мы не увидим, но сам по себе наличный рынок останется достаточно волатильным".

Курс доллара в Украине 10 февраля

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,47 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,03 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 5 копеек.

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