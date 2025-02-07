Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, а евро - 43,48 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 7 февраля, подешевел на 15 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 43,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 42,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подешевел на 18 копеек и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 7 февраля, составляет 43,48 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 7 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 гривни за доллар, то есть украинская национальная валюта укрепилась на 17 копеек.

Относительно европейской валюты гривна также усилила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 42,98 гривни за один евро, то есть нацвалюта укрепилась на 43 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня снизился до 41,55 гривни за доллар, а продать доллар можно по курсу 41,53 гривни. Курс наличного евро составляет 43,45 гривни за евро, а курс продажи - 43,25 гривны за единицу единой европейской валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе следует ожидать, что общая картина на валютном рынке будет оставаться почти без изменений.

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