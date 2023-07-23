Владельцы обменников продолжат работать в уже привычном для них формате "с оборота", отметил аналитик.

В воскресенье, 23 июля, курс доллара в основной части обменников финкомпаний будет находиться в пределах коридора: прием 36,90 - 37,13 грн/долл. и продажа от 37,15 до 37,30 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает "Минфин".

Курс евро в большинстве пунктов обмена, по его прогнозу, будет колебаться в пределах: прием в пределах от 40,80 до 41,45 грн/евро и продажа от 41,50 до 41,80 грн/евро.

"В эти выходные владельцы обменников продолжат работать в уже привычном для них формате "с оборота" с небольшим уровнем спреда по доллару в пределах 15−25 копеек", - отметил эксперт.

Что касается евро, то владельцы обменников предпочтут не рисковать и расширят спред по евровалюте в пределах от 25-30 копеек до 1 гривни, уверен аналитик.

"Учитывая снижение платежеспособности населения и достаточно вялый из-за этого спрос на валюту со стороны граждан, - особой игры "на повышение" курса евро финансисты устраивать не смогут. Но и терять на возможных рисках по евровалюте никто из них тоже не захочет. Поэтому "дешево" евро никто в эти выходные продавать не будет, хотя и "задирать" котировки его продажи владельцы обменников не рискнут", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллдар 22 июля

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 22 июля ослабился на 2 копейки - до 37,35 грн/долл. По евро курс ослабился на 5 копеек и составил 41,75 грн/евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 22 июля остался на уровне предыдущего показателя - 37,15 грн за доллар. Курс евро в финучреждении также не изменился и составил 41,55 грн/евро.