Продать доллар в среднем можно по курсу 36,70 гривни, евро - 40,90 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 22 июля, ослабился на 2 копейки - до 37,35 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс ослабился на 5 копеек и составляет 41,75 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,70 грн за долл., евро - 40,90 гривни за евро.

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Курс доллара в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 июля, курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего показателя - 37,15 грн за доллар. Курс евро в финучреждении подешевел на 10 копеек и составляет 41,55 грн/евро.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине до 26 июля в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,50 до 37,55 грн/долл. В обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,50 до 37,40 грн/долл.

Козырев уверен, что на межбанке котировки безналичного доллара сохранятся в уже стандартном коридоре 36,5686-36,9343 гривни, котировки безналичного евро - 40,44-41,92.

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