Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,61 грн, евро – 42,37 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 11 января, подешевел на 10 копеек – до 38,90 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел также на 10 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,30 грн, евро – по курсу 41,90 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,61 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 42,37 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 11 января, подешевел на 10 копеек – до 39,15 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 9 копеек – до 39,11 грн/долл. (продать доллар можно за 38,98 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 3 копейки, до 42,85 грн/евро (курс продажи – 42,69 грн/евро).

Национальный банк Украины на четверг, 11 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,19 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению со вчерашним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 41,80 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим курсом.

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