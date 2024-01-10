Курс гривни к евро установлен на уровне 41,80 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 11 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,19 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 41,80 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,18/38,22 грн/долл., евро – 41,67/41,78 грн / евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

10 января наличный курс гривни несколько вырос после падения в предыдущие дни. Так, в "ПриватБанке" курс доллара к гривне подешевел на 10 копеек – до 39,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении не изменился и составляет 43,00 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 10 января, подешевел на 5 копеек – до 39,25 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 43,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

А в валютных обменниках Киева средний курс доллара подешевел на 20 копеек – до 39,20 грн/долл. (продать доллар можно за 39,10 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 22 копейки, до 42,88 грн/евро (курс продажи – 42,70 грн/евро).

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