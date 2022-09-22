Курс гривны к евро не изменился и составляет 40,90 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" к национальной валюте подорожал на 20 копеек – до 41,10 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни остался на уровне предыдущего дня – 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,60 грн за долл., евро – 39,90 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,31 грн, евро – 37,45 грн.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 сентября, курс наличного доллара и евро в Приватбанке к национальной валюте подорожал на 1 гривню.

Напомним, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Также НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением в депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50000 грн (в эквиваленте).

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