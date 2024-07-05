Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,82 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 5 июля, снизился на 10 копеек - до 40,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 44,25 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,30 грн, евро - по курсу 43,25 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня снизился на 16 копеек и составляет 40,82 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 19 копеек - до 44,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 6 копеек и составляет 40,84 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,25 грн/евро (курс продажи - 44,11 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на 5 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 40,55 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 21 копейку по сравнению с предыдущим рекордным показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 43,78 грн/евро, то есть гривна выросла на 7 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

При этом начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что середина июля почти ничем не запомнится на валютном рынке, а колебания курса доллара будут происходить в рамках 40,4-40,7 грн.

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