Продать доллар можно в среднем по курсу 40,45 грн, евро - 43,65 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 5 июля, снизился на 10 копеек и составляет 40,95 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не менялся и составляет 44,25 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,65 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 6 копеек и составляет 40,84 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,25 грн/евро (курс продажи - 44,11 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 5 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,55 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 21 копейку, по сравнению с предыдущим рекордным показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 43,78 грн/евро, то есть гривна выросла на 7 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Середина июля почти ничем не запомнится на валютном рынке, а колебания курса доллара будет происходить в рамках 40,4-40,7 грн. Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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