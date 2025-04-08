НБУ еще длительное время будет удерживать курс гривни к доллару на высоком уровне.

Нацбанк установил на сегодня официальный курс гривни на уровне 41,08 грн/долл., что является нынешним рекордом, и уменьшил интервенции до минимума с начала года. Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

"На прошлой неделе дефицит валюты на межбанковском рынке существенно сократился благодаря увеличению продажи валюты на 6% и уменьшению ее покупки на 18%. Поэтому чистая покупка валюты уменьшилась на 65% до 169 млн долларов. В то же время в розничном сегменте чистая покупка валюты выросла на 64% до 124 млн долларов. В итоге общий дефицит валюты уменьшился почти вдвое до 293 млн долларов, что является минимумом за четыре календарных месяца", - сказано в сообщении.

При таких условиях НБУ уменьшил интервенции вдвое до 392 млн долларов - нынешнего минимума и наименьшего объема с прошлого апреля. Регулятор усилил курс гривны к доллару США до почти полугодового максимума, 41,08 грн/долл., однако из-за значительного ослабления доллара к другим валютам ослабил официальный курс гривни к евро - его стоимость выросла до нового максимума - 45,55 - 45,85 грн/евро.

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"Уменьшение интервенций и усиление курса гривни к доллару США может быть следствием обычного ситуативного совпадения увеличения предложения и уменьшения спроса на валюту на межбанковском рынке. Рост чистой покупки валюты в розничном сегменте не имел значительного влияния на общий дефицит валюты и, соответственно, на интервенции НБУ. При таких условиях НБУ продолжает откладывать переход к постепенному ослаблению курса гривны, демонстрируя длительную курсовую стабильность", - считают аналитики компании.

Отмечается, что рост плановых объемов международной финансовой помощи в 2025 году может означать, что НБУ еще долгое время будет удерживать курс гривны к доллару на высоком уровне, продавая на рынке новые поступления внешних кредитов.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 40,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,80 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 45,40 грн/евро, а курс продажи - 45,10 грн/евро.

Национальный банк Украины установил 8 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,08 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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