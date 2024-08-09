Продать доллар можно в среднем по курсу 40,80 грн, евро - 44,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 9 августа, остался на прежнем уровне и составляет 41,30 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,80 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 45,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,60 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 9 копеек и составляет 41,29 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,19 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 8 копеек и составляет 45,20 грн/евро (курс продажи - 44,95 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,99 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 44,81 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 4 копейки.

Курс доллара в Украине до конца недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,80 до 41,75 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,70 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев. По его словам, котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 44,00 до 45,50 грн, а в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 44,20 до 45,45.

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