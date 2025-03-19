Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 19 марта, подорожал на 1 копейку и составляет 41,71 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 45,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,11 гривни, а евро - по курсу 44,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 41,84 гривнию. Курс евро при оплате картой сегодня, 19 марта, также остался неизменным - 45,87 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 19 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,57 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 45,35 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,61 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,53 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,55 грн/евро, а курс продажи - 45,30 грн/евро.

При этом аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 41,90 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,10 до 41,80 грн/долл.

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