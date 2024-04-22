Паритет валют может быть достигнут в Европе уже через полгода.

Доллар и евро на европейском рынке могут сравняться в цене. Согласно прогнозу, такая ситуация может сложиться уже через полгода.

Издание Financial Times пишет, что вероятность развития такого сценария пока что оценивается в 10%, хотя еще в начале года он и вовсе не рассматривался.

С начала января евро уже подешевел на 3,5% по отношению к доллару. Для того, чтобы американская и европейская валюты сравнялись в цене, евро должно подешеветь еще почти на 6,5%. Стойкая высокая инфляции и устойчивый рост экономики в США намекают на будущие паритет доллара и евро.

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Трейдеры ожидают, что ФРС снизит процентные ставки в этом году менее чем на две четверти пункта, в то время как в конце прошлого года ожидалось более шести. В еврозоне, напротив, годовые темпы инфляции в марте снизились до 2,4%, а рост экономики также остается сравнительно вялым. Во вторник МВФ заявил, что темпы роста экономики США в 2024 году составят 2,7%, что более чем в три раза превышает темпы роста еврозоны.

Кроме того, опасения из-за возможного обострения на Ближнем Востоке и потенциального влияния роста цен на нефть создали угрозу для курса евро, потому что Европа зависит от импорта энергоносителей. В последний раз евро упал до паритета с долларом в 2022 году на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, и мощного роста доллара.

Курс доллара в Украине - прогноз МВФ

По прогнозу Международного валютного фонда, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнет отметку в 50 гривен за доллар. В частности, среднегодовой курс доллара в 2024 году составит 41 гривну.

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