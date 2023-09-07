Послабление наличного курса гривни, которое наблюдалось в последние недели, связано с сезонными факторами, а также аннулированием лицензии крупному обменнику.
Как сообщается в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка, на ситуацию повлияло разрешение НБУ продавать населению валюту онлайн.
Отмечается, что основными факторами незначительного ослабления наличного курса и расширения спреда были:
- возвращение сезонного фактора - повышение спроса на иностранную валюту;
- ситуативный рост спроса на наличную валюту из-за аннулирования лицензии одного крупного игрока на рынке обмена валюты за систематические нарушения.
"В то же время в конце месяца спред (разница между официальным и наличным курсами - УНИАН) снова начал сужаться, в частности благодаря разрешению НБУ на продажу валюты онлайн, а курсовые ожидания остаются устойчивыми", - говорится в документе.
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Национальный банк принял решение с 29 августа разрешить населению покупать валюту онлайн – с начала полномасштабного вторжения продажа гражданам безналичной валюты не осуществлялась. Приобрести иностранную валюту онлайн можно в пределах лимита в 50 тыс. грн в месяц в одном банке.
Также регулятор увеличил лимит на покупку безналичной валюты с последующим обязательным ее размещением на депозит сроком от 3 месяцев. Теперь лимит составляет 200 тысяч грн.
6 сентября 2023 года в НБУ рассказали, когда отпустят курс в свободное плавание. Изменение режима курсообразования возможно в условиях наступления соответствующих предпосылок и не ограничено во времени, отметили в Нацбанке.