В конце августа ситуация с курсом улучшилась благодаря разрешению НБУ продавать населению безналичную валюту.

Послабление наличного курса гривни, которое наблюдалось в последние недели, связано с сезонными факторами, а также аннулированием лицензии крупному обменнику.

Как сообщается в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка, на ситуацию повлияло разрешение НБУ продавать населению валюту онлайн.

Отмечается, что основными факторами незначительного ослабления наличного курса и расширения спреда были:

Видео дня

возвращение сезонного фактора - повышение спроса на иностранную валюту;

ситуативный рост спроса на наличную валюту из-за аннулирования лицензии одного крупного игрока на рынке обмена валюты за систематические нарушения.

"В то же время в конце месяца спред (разница между официальным и наличным курсами - УНИАН) снова начал сужаться, в частности благодаря разрешению НБУ на продажу валюты онлайн, а курсовые ожидания остаются устойчивыми", - говорится в документе.

Курс валют в Украине

Национальный банк принял решение с 29 августа разрешить населению покупать валюту онлайн – с начала полномасштабного вторжения продажа гражданам безналичной валюты не осуществлялась. Приобрести иностранную валюту онлайн можно в пределах лимита в 50 тыс. грн в месяц в одном банке.

Также регулятор увеличил лимит на покупку безналичной валюты с последующим обязательным ее размещением на депозит сроком от 3 месяцев. Теперь лимит составляет 200 тысяч грн.

6 сентября 2023 года в НБУ рассказали, когда отпустят курс в свободное плавание. Изменение режима курсообразования возможно в условиях наступления соответствующих предпосылок и не ограничено во времени, отметили в Нацбанке.

Вас также могут заинтересовать новости: