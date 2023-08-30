Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 30 августа, подешевел на 20 копеек - до 37,80 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении ослаб на 15 копеек – до 41,50 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн, евро - по курсу 40,50 грн за единицу иностранной валюты. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 30 августа, укрепился на 15 копеек - до 38,20 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни подорожал также на 15 копеек и составил 41,65 грн за евро.

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По прогнозу аналитика Алексея Козырева, наличный курс доллара в Украине в большинстве банков до 1 сентября будет находиться в рамках коридора покупки и продажи от 37,40 до 39,20 грн/долл. В обменниках финансовых компаний этот коридор будет находиться в пределах от 37,70 до 39,10 грн/долл.

Что касается евро, эксперт прогнозирует, что в кассах банков котировки евро будут находиться в пределах 40,60 - 42,50 грн/евро. В обменниках же финкомпаний европейская валюта будет котироваться в пределах коридора покупки и продажи от 41,00 до 42,35 грн/евро.

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