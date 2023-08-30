Продать доллар можно в среднем по курсу 37,50 грн, евро – 40,74 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 30 августа, укрепился на 15 копеек - до 38,20 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни подорожал также на 15 копеек и составил 41,65 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,50 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,74 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 29 августа, подешевел на 35 копеек - до 38,00 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении ослаб на 25 копеек – до 41,65 грн за евро.

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По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, смягчение Национальным банком валютных ограничений в части покупки гражданами безналичной валюты будет иметь однозначно положительное влияние на наличный рынок и сделает невозможным необоснованный рост курсов валют.

По прогнозу эксперта, на следующей неделе на наличном рынке валют курсы будут колебаться в пределах 37,50-38,5 грн/долл. и 41-43 грн/евро, а спред (разница между курсами покупки и продажи) может быть на уровне 0,5-0,7 грн.

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