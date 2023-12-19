Продать доллар можно в среднем по курсу 37,20 грн, евро – 40,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 19 декабря, подорожал на 11 копеек – до 37,71 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 41,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,50 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 15 копеек – до 37,70 грн/долл. (продать доллар можно за 37,60 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 16 копеек, до 41,15 грн/евро (курс продажи – 40,98 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины на вторник, 19 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,19 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 40,59 грн/евро, то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Глава Национального банка Андрей Пышный недавно отметил, что адаптация к режиму управляемой гибкости обменного курса прошла успешно, и валютный рынок остался устойчивым после введения нового курсового режима.

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