Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,74 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 10 января, вырос на 18 копеек и составляет 42,98 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 44,55 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,38 грн, евро - по курсу 43,55 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу составляет 42,74 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 10 января составляет 44,05 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,28 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар снова обновил исторический максимум.

Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,56 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 13 копеек.

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,06 грн/долл., а продать доллар можно за 42,95 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,50 грн/евро, курс продажи - 44,28 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: