Продать доллар можно в среднем по курсу 42,20 грн, евро - 43,55 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 10 января, вырос на 19 копеек и в среднем составляет 42,99 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,55 грн за евро.

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,06 грн/долл., а продать доллар можно за 42,95 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,50 грн/евро, курс продажи - 44,28 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 10 января, составляет 94 574,64 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 009 116,93 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,28 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар снова обновил исторический максимум.

Курс доллара к гривне до конца 2025 года достигнет 45 гривен за единицу американской валюты. Курсовые изменения в целом составят менее 10%, считает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Вас также могут заинтересовать новости: