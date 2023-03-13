По словам Виталия Кулика, у Сомхишвили и Иванишвили есть общий бизнес, который можно подтвердить информацией из государственных реестров юридических лиц.

Российский криминальный авторитет Тамаз Сомхишвили имеет тесные бизнес-связи с пророссийским грузинским олигархом Бидзиной Иванишвили. Именно по протекции Иванишвили Сомхишвили вошел в преступный мир России и стал известен как Тамаз Тобольский, а сейчас авиазавод Сомхишвили ремонтирует российские боевые самолеты.

Об этом заявил политолог и директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик в эфире грузинского телеканала Mtavari channel.

"Я бы не разрывал эти две фамилии – Сомхишвили и Иванишвили. Это единственный организм на службе в россии. Ведь еще в 90-х годах все знали, что Иванишвили был основным спонсором Отара Квантришвили и его мафии. Большую часть братьев Квантришвили контролировал Иванишвили, и для управления грязными средствами он привлек еще одного человека с уголовными понятиями – Тамаза Сомхишвили. С помощью Иванишвили Сомхишвили познакомился с Шакро Молодым и Дедом Хасаном (лидерами русского преступного мира – ред)", - отмечает политолог.

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По его словам, у Сомхишвили и Иванишвили есть общий бизнес, который можно подтвердить информацией из государственных реестров юридических лиц.

"Тамаз Сомхишвили по рекомендации Иванишвили попал в руководство российского концерна "ТАМ Менеджмент". В то время как российская сторона со своей стороны подчинила Тбилисский авиационный завод, куда для решения общих дел Тамаз поставил руководить родственника Гиоргия Сомхишвили. Под контролем предприятия "ТАМ Менеджмент", согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, Сомхишвили также владеет активами в москве. В том числе Сомхишвили контролирует несколько фирм по техническому обслуживанию автомобилей. У обоих Сомхишвили есть британские паспорта и параллельно гражданство России", - продолжает Виталий Кулик.

Украинский эксперт отмечает, что Сомхишвили и Иванишвили вместе фигурировали в оффшорном скандале, а семья Иванишвили находится под украинскими санкциями с октября 2022 года.

"Сулхан Папашвили, партнер Иванишвили, еще и партнер Сомхишвили. Это документально подтверждено. Папашвили входит в исполнительное управление российского авиационного завода в составе концерна "ТАМ Менеджмент". Почему против Сомхишвили, Иванишвили и Папашвили еще не начато уголовное производство в Великобритании? Эта тройка уже однажды фигурировала в расследовании "Панамского архива" по поводу отмывания больших денег через оффшоры. В настоящее время в документах самого концерна отсутствует сам Иванишвили, однако есть Сомхишвили Тамаз и Гиоргий. Иванишвили и Сомхишвили ведут дела с россиянами еще с 90-х годов и напрямую связаны совместным бизнесом", - резюмирует Виталий Кулик.

Напомним, что Тамаз Сомхишвили является гражданином россии, соучредителем компании "Лукойл", в криминальном мире известен как Тамаз Тобольский, имеет тесные связи с королем преступного мира Шакро Молодым. Также Тамаз Сомхишвили владеет авиазаводом в Тбилиси, занимающимся ремонтом российских боевых самолетов, которые используют в войне против Украины. В нашей стране Тамаз Сомхишвили известен тем, что пытается отсудить у Киевской городской государственной администрации $100 млн. за непроведённую реконструкцию Харьковской площади. По подобной схеме его компания "отжала" земельный участок в 8 га у Одесского ипподрома при содействии городских властей во главе с мэром Геннадием Трухановым.