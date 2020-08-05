Кабмин выделил Фонду госимущества 48 миллионов гривень из коронавирусного фонда

Вместе с тем, Кабмин сократил расходы фонда на выплату пособий на детей физлиц-предпринимателей, потерявших работу из-за карантина.

Кабинет министров Украины выделил 48,4 млн грн Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) из фонда борьбы с COVID-19 для частичного возмещения расходов по бюджетной программе в сфере приватизации государственного имущества.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства сегодня.

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Куда пойдут деньги

Согласно пояснительной записке к постановлению, ФГИУ при подготовке к приватизации ряда объектов так называемой большой приватизации («Объединенная горно-химическая компания», угольная компания «Краснолиманская», завод «Электротяжмаш», «Одесский припортовый завод», «Президент-Отель») имел необеспеченные расходы по оплате услуг советников, уплате судебного сбора, обеспечению работы компьютерных систем и т.д.

Также указывается, что на соответствующую сумму сократились расходы фонда по программе «Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему и относятся к 1 и 2 группам плательщиков единого налога».

Как распределяли коронавирусные деньги

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

18 апреля изменения подписал президент. По состоянию на 1 июля 2020 года, Кабинет министров Украины распределил 19 миллиардов гривень на борьбу с COVID-19.

6 июля 2020 года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Кабинет министров с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19.

10 млн грн из них планировалось потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма.

21 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что средств специального фонда по борьбе с коронавирусом, который был создан при секвестре государственного бюджета, достаточно, чтобы смягчить влияние кризиса на все отрасли экономики и социальную сферу в Украине.

22 июля 2020 года стало известно о том, что Кабинет министров намерен выделить 2 млрд грн из специального фонда по борьбе с коронавирусом на сферу образования и науки.

24 июля 2020 года Минфин обнародовал информацию о том, что правительство Украины уже распределило 66 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19.

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