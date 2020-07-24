Стало известно, на что пойдут 66 миллиардов гривень из коронавирусного фонда (инфографика)

На систему здравоохранения выделено 16 млрд грн, а на ремонт дорог – 35 млрд грн

Правительство Украины уже распределило 66 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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Объем фонда

Отмечается, что изначально в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн, но с учетом изменений, принятых законами Украины и решениями правительства, объем фонда составил 66 млрд гривен.

Согласно данным Минфина, по состоянию на 24 июля правительство распределило 66 млрд грн средств фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Таким образом, объем выделенных средств из фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для фонда.

Кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд грн.

На что пойдут деньги

«Прежде всего 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, в частности, для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе и аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах», - говорится в сообщении.

Для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 млрд грн, из которых 2,7 млрд грн - на пособие по частичной безработице. Еще 1,2 млрд грн было выделено Минсоцполитики для физлиц-предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет.

«Также 2,5 млрд грн направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Кроме того, 35 млрд грн пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог», - отметили в министерстве.

Хронология событий

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

18 апреля изменения подписал президент. По состоянию на 1 июля 2020 года, Кабинет министров Украины распределил 19 миллиардов гривень на борьбу с COVID-19.

6 июля 2020 года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Кабинет министров с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. 10 млн грн из них планировалось потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма.

21 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что средств специального фонда по борьбе с коронавирусом, который был создан при секвестре государственного бюджета, достаточно, чтобы смягчить влияние кризиса на все отрасли экономики и социальную сферу в Украине.

22 июля 2020 года стало известно о том, что Кабинет министров намерен выделить 2 млрд грн из специального фонда по борьбе с коронавирусом на сферу образования и науки.

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