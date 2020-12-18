Работодатели подали 3763 пакета документов для оказания помощи 73,6 тысячи работникам.

По состоянию на 17:00 18 декабря, ФОПы уже подали 252 тысячи заявок на получение единовременной государственной помощи в размере 8 тысяч гривень через портал государственных услуг "Дія".

Читайте такжеВ Минэкономики сообщили, когда начнут выплату "карантинных" 8 тысяч гривеньОб этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на министра Игоря Петрашко.

Также сообщается, что работодатели подали 3763 пакета документов для оказания помощи 73,6 тысячи работникам.

"Цифры за 5 дней со старта программ свидетельствуют, что есть огромный спрос. Подача документов была максимально упрощена, а сумма компенсации абсолютно достойная, если учитывать двухнедельный карантин и уровень минимальной заработной платы", - цитирует пресс-служба министра.

Он отметил, что заявки на все программы можно подавать в электронной форме, поэтому на выходных их прием продолжается.

"Так, например, на помощь для своих работников уже подали заявки такие предприятия, как "Укрзализныця", "Турбоатом" (Харьков), областные отделения "Укравтодора", авиационная компания "Роза ветров" (Киев), кондитерская фабрика "Харьковчанка", "Славянский завод высоковольтных изоляторов" (Донецкая область)", - приводятся в сообщении слова Петрашко.

Что этому предшествовало

С 14 декабря портал "Дія" и одноименное мобильное приложение начали принимать заявки на получение 8 тысяч гривень единовременной помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФОПам), которые потеряли часть дохода в результате карантина.

Вчера, 16 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что прием заявок на получение 8 тысяч гривень единовременной помощи от государства продлен до 31 декабря 2020 года.

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Автор: Екатерина Жирий