Сумма таких операций составила 2,8 трлн грн, что на 8,7% больше, чем в 2019 году.

Количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 9 месяцев 2020 года составило 4,3 млрд шт., что на 18% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, сумма таких операций составила 2,8 трлн грн, что на 8,7% больше, чем в 2019 году.

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«Этот тренд связан, прежде всего, с ростом суммы и количества именно безналичных операций. Их доля преобладает в общей сумме операций с платежными картами. Так, сумма безналичных операций составила 1,55 трлн грн или 55,2% от суммы всех операций с карточками. В прошлом году по итогам девяти месяцев этот показатель составлял 49,7%», - сказано в сообщении.

Что касается количества безналичных операций, то их показатель, по данным НБУ, еще выше - 86 из 100 операций с платежными картами осуществлялись по безналичному расчету в течение девяти месяцев этого года. В то же время количество операций по получению наличных с платежных карт уменьшилось на 11,3%, а сумма - на 3,3% против девяти месяцев 2019 года.

«В этом году заметно изменилось распределение безналичных операций с платежными картами по сумме. Анализ по их видам свидетельствует, что в январе-сентябре 2020 выросла доля операций в интернете - почти 30% по сумме всех безналичных операций, совершенных с платежными карточками. За 9 месяцев 2019 года этот показатель составлял 27%. По-прежнему, по сумме доминировали переводы с карты на карту - 42,4% (средний чек одной такой операции составлял 1438 грн), по количеству - расчеты в торговых сетях (50,2%)», - сообщили в Нацбанке.

Отмечается, что общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 октября 2020 года составило 73,4 млн шт., что больше на 7,4%, если сравнить с январем 2020 года.

Также более половины от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (54% по обоим показателям) за девять месяцев 2020 года происходило бесконтактно, тогда как год назад - только треть.

Сообщается, что платежная инфраструктура в течение девяти месяцев 2020 года продолжала стабильно расширяться.

«Количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карточки, за этот период выросло на треть (на 31,7%) - до почти 316,4 тыс. Кроме того, с начала 2020 года количество торговых POS-терминалов также выросло - на 7,9% (до 360,4 тыс. ед.). Более 85% от всех торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату», - сказано в сообщении.

Цифровые кошельки

По состоянию на июль 2020 года украинцы стали на треть чаще оплачивать покупки банковскими картами и цифровыми кошельками, несмотря на пандемию коронавируса и снижение товарооборота в связи с карантинными ограничениями.

В августе 2020 года Нацбанк заявил, что украинцы все меньше используют наличные средства при расчетах, отдавая предпочтение безналичным операциям.

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Автор: Екатерина Жирий