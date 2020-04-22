Карантинную тысячу не будут учитывать при предоставлении субсидий

Решение было принято на заседании правительства без обсуждения.

Кабинет министров Украины поддержал постановление Министерства социальной политики о выплате одноразовой денежной помощи в размере 1 тыс. грн отдельным категориям населения в связи с чрезвычайной ситуацией в Украине, вызванной коронавирусной болезнью.

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Соответствующее решение принято на заседании правительства без обсуждения.

В частности, помощь предусмотрена для лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью (кроме лиц из их числа, получающих помощь в связи с утратой кормильца), лиц, не имеющие права на пенсию, а также неработающих лиц, достигших пенсионного возраста, но не получивших права на пенсию.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, проектом предлагается дополнить Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для выплаты помощи отдельным категориям населения, изменениями технического характера для обеспечения выплаты одноразовой денежной помощи структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения. Также проектом предлагается внесение изменений в части недопущения включения размера одноразовой денежной помощи в расчет дохода лиц при назначении жилищной субсидии.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 млрд грн.

Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения. В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн.

Также решение предусматривает проведение в мае 2020 года индексации пенсий на 11% для 7 млн пенсионеров.