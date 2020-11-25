По его словам, кинотеатрам поможет адаптация под нынешние условия.

Кинотеатры остались без прибыли, говорит эксперт / фото REUTERS

В случае продолжения выходного дня или введения локдауна многие украинские кинотеатры вынуждены будут закрыться.

Читайте такжеПобедители хакатона по созданию технологий для онлайн-кинотеатров в Украине получили 1,4 миллиона призовыхОб этом рассказал культуролог Евгений Сависько в комментарии Styler.

По его словам, руководство кинотеатров будет вынуждено увольнять сотрудников - у них просто не будет возможности платить им.

"Причина проста - помещения и аппаратуру необходимо обслуживать. Даже если они будут законсервированы. Для этого нужен персонал, которому необходимо платить зарплату. Поскольку многие кинотеатры помещения арендуют то, необходимо еще платить и за аренду. И все это из прибыли которой нет", - рассказал он.

Он отметил, что в сложившейся ситуации поможет перепрофилирование объектов и адаптация под нынешние условия.

"Возможным выходом из ситуации будет частичное перепрофилирование их помещений и организация кафе с продажей напитков и т.д. на вынос. А также организация платных сеансов эксклюзивных фильмов в режиме реального времени через их сайты и социальные сети", - предложил Сависько.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

Полиция в выходные закрыла 1,3 тысячи заведений за нарушение карантина выходного дня. Среди них - 2 кинотеатра и музеи.

Из-за карантина украинская креативная индустрия потеряла около $3 миллиардов. По словам министра культуры Александра Ткаченко, больше всего пострадала сфера туризма и кинотеатры.

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Автор: УНИАН