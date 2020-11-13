Существенно вырос спрос во времена пандемии и на смарт-часы.

На карантине люди стали чаще пользоваться большими экранами. А вот смартфоны сейчас покупают реже.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Такие тенденции специалисты связывают с тем, что на карантине многие люди начали обучаться онлайн и играть в компьютерные игры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чрезвычайно большой спрос во времена пандемии на телевизоры.

"Аналогичная ситуация со смарт-часами. Аналитики убеждены, что фитнес-трекеры останутся в тренде и после карантина", - подчеркивает издание.

Ранее опрос одной из международных исследовательских компаний показал, что украинцы чаще закупаются в супермаркетах, магазинчиках и рынках возле дома.

Реже люди ходят на оптовые рынки, покупают на базарах и в киосках.

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Автор: УНИАН