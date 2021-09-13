Корпорация KADORR Group примет участие в аукционе по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик"), который состоится 27 октября.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

Бывший промышленный комплекс расположен на пересечении улицы Вадима Гетьмана и проспекта Победы. Сейчас здание завода находится в полуразрушенном состоянии — большая часть цехов первого машиностроительного завода простаивает, а оборудование изношено на 80%.

Аукцион по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" состоится 27 октября 2021 года.

Стартовая цена составит 1 млрд 390 млн грн.

От приватизации выиграют все — и работники, которым задолжали зарплаты, и Киев, который, вместо заброшенной территории, получит проекты комплексного развития, и государственный бюджет в виде погашения долгов в размере 500 млн грн, и миллиардные поступления от приватизации, — заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Помимо современных жилых комплексов, компания KADORR Group, президентом которой является Аднан Киван, построит на месте промышленных кварталов инновационные медучреждения, школу, детские сады и другую инфраструктуру, необходимую для комфорта жителей.