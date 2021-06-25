Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.

Кабинет министров заключил соглашение со Всемирным банком на сумму 350 млн долл., о чём в своём Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, в чем суть новой программы действий правительства (видео)«Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долл. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов», - написал он.

По его словам, также Украина сможет реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора и укрепить кредитный рынок.

Справка УНИАН. Всемирный банк – это международная финансовая организация, созданная с целью оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. В настоящее время в структуру Всемирного банка входят две институции: Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития.

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Автор: Дмитрий Шварц