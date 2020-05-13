Кабмин утвердил план таможенной реформы

По словам главы Минфина, 15 мая планируется заслушать всех руководителей региональных таможен о результатах их работы.

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реформированию и развитию таможенных органов.

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Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

"Это четкий план мероприятий, который предусматривает пошаговый ежедневный отчет таможенных органов до сентября этого года... Каждый таможенник получает четкие KPI (ключевые показатели эффективности - УНИАН), по которым мы будем их оценивать", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе брифинга после заседания правительства.

Он также сообщил о том, что 15 мая состоится заседание коллегии Таможенной службы, на котором планируется заслушать всех руководителей региональных таможен о результатах их работы за последний период времени.

"По результатам работы коллегии будут соответствующие кадровые решения. Мы будем проводить такие заседания коллегии до тех пор, пока не наладим эффективную работу таможни", - добавил министр финансов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора 5 июля 2019 года первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов стал руководителем Государственной таможенной службы, которая официально заработала в Украине с 8 декабря прошлого года.

24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также его заместителей Роберта Зелди, Сергея Петухова и Дениса Шендрика. В последнее время работа ведомства подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.