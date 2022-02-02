Получить деньги с 7 февраля смогут вакцинированные двумя дозами украинцы, которым исполнилось 14 лет.

Кабинет министров расширил действие программы "еПоддержка" по выплате 1 тысячи гривен вакцинированным на детей в возрасте от 14 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 9 декабря 2021 г. № 1272" принято во время заседания правительства.

Документ разработан с целью стимулирования вакцинации и поддержки граждан, в частности лиц в возрасте от 14 лет, а также расширения сфер деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "еПоддержка".

Перечень сфер деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы, расширен, в частности, на сферу образования (в том числе на оплату получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках и секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях и проживания в общежитиях учебных заведений). Также разрешено приобретение за средства программы "еПоддержка" печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, а также школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

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Постановление вступает в силу 7 февраля.

Тысяча за вакцинацию: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.