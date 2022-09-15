Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,80 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 15 сентября, ослаб на 7 копеек – до 41,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 7 копеек и составляет 41,33 грн/евро.

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Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,80 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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