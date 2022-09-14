Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 14 сентября, укрепился на 7 копеек – до 41,53 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,40 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,60 грн за долл., евро – 40,40 грн за евро.
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Курс во время войны:
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.
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